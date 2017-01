"Para os pais dos bixos", por Fabiana Sparremberger

Comportamento 22/01/2017 | 16h02 Atualizada em

Na segunda-feira passada, saiu o último listão de aprovados na UFSM pelo Processo Seletivo Seriado. Dois dias depois, o Enem divulgou as notas de quem prestou o exame. Resultado: deve ter muito pai e mãe apreensivos com a tão esperada aprovação no Ensino Superior, que, muitas vezes, será cursado em outra cidade.Mas antes de organizar a mudança ou tomar as primeiras providências é preciso tentar evitar que o sonho se transforme em frustração. Uma reportagem da Gazeta do Povo, de Curitiba (PR), traz dicas bem pertinentes para famílias que estão passando por esse momento decisivo não só na vida do aluno. Lembrando que elas valem também para aquela hora fatídica em que o filho sai do ninho pela primeira vez em busca de novos desafios como um intercâmbio, um emprego ou um sonho.



O primeiro ponto a ser analisado no caso da aprovação o Ensino Superior, segundo os especialistas, refere-se à vocação para o curso, ou seja, a necessidade de que a escolha profissional esteja amadurecida, o que compensaria todo o investimento necessário à mudança.Laura Loyo, analista de comunicação do Stoodi, startup de educação a distância, lembra que como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) permite ao estudante verificar se seu desempenho se assemelha à nota de corte de outros cursos, pode acontecer de ele optar por outra carreira para evitar mais um ano de cursinho.



– Se o estudante busca o curso pelo score, e não pela vocação, ele corre o risco de não estar feliz ao terminar a graduação ou de não conseguir concluí-la. Vejo muita gente infeliz por conta disso – acrescenta Carlos Henrique Mariano, assessor para assuntos estudantis da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).



>> Planejamento



Com o curso escolhido, o próximo passo é organizar o planejamento financeiro, pessoal e até emocional para se encarar a mudança. A disponibilidade financeira para custear a vida em outra cidade (moradia, alimentação e transporte, por exemplo) deve ser avaliada, inclusive, antes da inscrição nos vestibulares, como orienta Daniella Forster, psicóloga e coordenadora do PUC Talentos, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Segundo ela, isso evita a possível frustração de o aluno ser aprovado mas não poder fazer a mobilidade pelos custos serem superiores ao que ele pode manter.



– O curso irá permitir que o estudante trabalhe ou faça um estágio que o ajude na subsistência? Se o investimento depende da família ou de um terceiro, ele realmente terá condições de manter isso ao longo de quatro, cinco, seis anos de curso? Estas são questões que precisam ser colocadas para que o projeto não seja minado no meio do caminho, o que vai ser muito pior – pondera.



>> Federal ou particular?



Uma dica neste sentido é buscar informações sobre bolsas ou outros tipos de auxílios (como alimentação e moradia) que muitas universidades oferecem aos estudantes, em especial àqueles de baixa renda, o que poderá ajudar a equilibrar as contas.Laura acrescenta que, em alguns casos, o valor a ser investido em uma graduação fora da cidade, mesmo em uma instituição pública, pode corresponder ao de uma universidade particular no local em que o estudante mora. Neste caso, a consulta aos rankings que medem a qualidade dos cursos e instituições de ensino pode ajudar a definir se a mudança valerá a pena.



>> Autonomia faz bem



Além dos recursos financeiros, é preciso avaliar se o estudante está pronto para assumir a responsabilidade sobre a própria vida, além de somente se dedicar aos estudos ou ao desafio pretendido. Entram aqui desde questões cotidianas, como cuidar das tarefas domésticas, até comportamentais, relacionadas às atitudes que serão ou não permitidas onde ele estiver – horário para chegar a casa à noite, por exemplo – e à gestão do tempo para dedicar a cada aspecto da nova rotina (vida social, estudo e saúde, por exemplo).Avaliando-se todos estes aspectos, Mariano afirma que vale a pena mudar de cidade para cursar a graduação uma vez que, além da formação superior, a experiência irá proporcionar ao estudante o contato com diferentes culturas e pessoas. – Isso faz com que ele abra os horizontes em relação a si mesmo e ao país onde mora, ter outra visão da vida – resume.