Encontro reuniu cerca de 30 cachorros da raça pug em Santa Maria

No último domingo, a Praça do Mallet foi palco de um encontro pra lá de divertido. Cerca de 30 cachorros da raça pug se encontraram, por volta das 17h, no 1º Encontro de Pugs de Santa Maria.

O evento foi organizado via Facebook pela Larissa Lorensi, uma fã das dobrinhas e focinhos achatados. Ela administra a página Pug Mania Clube SM e resolver promover o encontro dessas ferinhas, aos moldes de outros eventos organizados em Porto Alegre e cidades de Santa Catarina. Os pets puderam se conhecer, brincar e trocar várias lambidas.

Foto: Larissa Lorensi / Arquivo Pessoal

Além das brincadeiras proporcionadas aos caninos, rolou um sorteio de brindes e camisetas doados por uma agropecuária parceira da ideia. O próximo encontro deve ocorrer em abril. A ideia é fazer um a cada três meses.