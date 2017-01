Cronistas do Diário: Quanto a mim, me despeço, por Jumaida Rosito

Opinião 27/01/2017 | 06h28 Atualizada em



Estou me afastando deste espaço, e justo num dia tão triste para todos nós! Mas nosso jornal está mudando, e outras experiências precisam de oportunidades para acontecer. Nesse último ano, acompanhei o mundo pelos olhos de muitos, e sou gratíssima por essa vivência. Todos vocês me modificaram. Felizmente, sou muito atenta às influências que exercemos uns sobre os outros, e me beneficio, demais, com esses encontros. Fico imaginando o que aconteceria se somássemos os humanos do planeta... teríamos um indivíduo com a experiência de sete bilhões de vidas! Com a bagagem dos antepassados e a diversidade cultural, seríamos um só ser de sabedoria inimaginável! Mas essa troca entre nós é muito difícil, porque somos pessoas-ostras; carregamos possibilidades infinitas, só que nos fechamos ao menor movimento.

Também sou convicta de que a coisa mais relevante a se fazer na vida é o autorrefinamento; precisamos chegar ao fim, agregando qualidades. E, para aproveitar a troca de experiências, o autoconhecimento é a condição de partida. Portanto, pessoas, o que posso dizer como despedida é – mexam-se! Os tímidos demais, não descansem para sempre nas palhas da autocomiseração, vão à luta! Abram suas janelas. Os empacados, mal-humorados, desconfiados, desacorçoados, autocentrados, invejosos e ciumentos, criem a ponte para que os outros possam chegar – pessoas podem curar pessoas. Cuidem de suas palavras, para não ferir; suavizem o olhar, que clarifica a energia, desencarquilhem o corpo e recebam um abraço, um agrado, deem a chance, e pessoas-terapeutas farão o resto! Casais são oportunidades fantásticas, verdadeiros laboratórios de qualificação humana. Se fôssemos espertos, aproveitaríamos muito mais esse mestre pessoal que temos ao nosso lado diariamente. Mas, aí, entra o orgulho, misturam-se as mágoas, e uma calda de vaidade recobre tudo. Talvez, valha uma enxaguada, ainda tem tempo?

Meu mestre pessoal sabe muito mais de mim do que de si mesmo, porque saber de si é complicado demais para ele. Às vezes, brigo, mas me acostumei a conhecê-lo em seu lugar; decodifico tudo e explico suas entrelinhas. E é tão grande o entrelaçamento das nossas essências, que o que acontece com um, acontece com o outro. Por isso, nosso apelido pessoal, que revelo para que entendam o fim dessa história: chamamo-nos, carinhosamente, de ¿mim¿. Se dissermos, ¿isso é para mim!¿, pode ser para qualquer um dos dois. No caso de, ¿o que fazem a você, fazem a mim¿, é porque qualquer injúria atinge a ambos. Meu mestre pessoal é perspicaz e tem uma inteligência cirúrgica, e fez o mais lindo epitáfio que uma botânica, como eu, poderia desejar; segundo ele, quando eu me for, escreverá na minha lápide: ¿Aqui jaz mim¿. Primeiro, ri, pelo jogo de palavras que arrepiará os zelosos pela língua-mãe, depois, chorei, por tão linda declaração de amor. Obrigada a você, mim, por mais essa experiência que vivemos juntos.