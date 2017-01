Como aliar estilo e conforto para trabalhar no verão 

Bem Viver 07/01/2017 | 09h03 Atualizada em

O verão chegou e, com ele, declara-se aberta a temporada do sol, praia, piscina e calor. Como férias e recessos são períodos que se findam – às vezes, rápido demais –, voltar às responsabilidades do trabalho é obrigatório. E dá-lhe suor. Literalmente. Quem tem de enfrentar os dias escaldantes dessa temporada na Região Central, volta e meia se questiona: como se vestir bem, aliando estilo e conforto sem passar calor?



Para buscar essas respostas, o Diário contou com o auxílio da jornalista e blogueira de moda Camila Cunha. Ela lista as principais tendências e dá dicas para mulheres e homens sobre o que usar e o que evitar na temporada no ambiente de trabalho.



– Quando se fala em verão, fala-se em inúmeras tendências. Mas é importante destacar que as pessoas as adaptem ao ambiente de trabalho. Para as mulheres a dica é usar roupas de comprimento midi, na altura do joelho ou cinco dedos abaixo dele. Esse estilo, hoje em dia apresenta-se em saias, calças em estilos pantalonas e pantacourt – ressalta.



Para os homens Camila é breve.



– As possibilidades são mais restritas. Como muita gente não pode trabalhar de bermuda ou com regatas, a dica é usar tecidos leves e cores com tons mais claros, como rosa, verde, cores que puxem para um nude – destaca a blogueira.



A seguir, confira mais dicas para estar confortável e bem-vestido no trabalho mesmo com o calorão.