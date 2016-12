Os nomes  de nascidos preferidos pelos santa-marienses

Em Nome do Filho 25/12/2016 | 18h52 Atualizada em

Dia desses, o colega Deni Zolin publicou em sua Página 2 os nomes que mais batizaram brasileirinhos neste ano, segundo o site BabyCenter Brasil. Para ver quais os nomes preferidos pelos santa-marienses, providenciamos um levantamento com base na seção Nasceu!, publicada nas edições do Diário de fim de semana.



A lista dos nomes é fornecida semanalmente pelas maternidades de hospitais de Santa Maria. Nem todos os estabelecimentos informam os nascimentos, e a lista não tem qualquer pretensão de ser oficial. Apesar disso, não será mera coincidência você conhecer tantas crianças que ganharam recentemente os nomes abaixo. Muitos deles se repetem há vários anos no ranking dos preferidos.



Até esta semana, segundo a pesquisa em nossas páginas, Helena/Hellena é o nome preferido para as meninas que nasceram em 2016 na cidade – é a quinta no ranking brasileiro. Alice está em segundo no pódio da cidade, e é o nome queridinho dos pais brasileiros para batizar suas pimpolhas.



Já no sexo masculino, Arthur/Artur é o preferido dos santa-marienses e o vice-campeão no país. O segundo lugar vai para Lorenzo, que ficou na oitava posição no ranking brasileiro.



Segundo o BabyCenter, que fez uma enquete entre os leitores, 42% deles diz que um ¿significado interessante ou importante¿ foi o principal fator levado em consideração na escolha de um nome. Como segunda motivação dos pais, vem a combinar nome com sobrenome (16%) ou com o nome do irmão (4%).



Veja, abaixo, a lista com os nomes preferidos na cidade e no país.



Em Santa Maria:

Meninas:

1º Helena/Hellena

2º Alice

3º Valentina

4º Rafaela/Raphaella

5º Laura

6º Antonella

7º Sofia/Sophia

8º Lívia

9º Isabela/Isabella

10º Lavínia



Meninos:



1º Arthur/Artur

2º Lorenzo

3º Gabriel

4º Pedro

5º Antônio

6º Miguel

7º Augusto

8º Antony/Anthony

9º Benjamin

10º Joaquim



No Brasil:

Meninas:

1º Alice

2º Sophia

3º Laura

4º Valentina

5º Helena

6º Isabella

7º Manuela

8º Júlia

9º Luiza

10º Lívia



Meninos:



1º Miguel

2º Arthur

3º Davi

4º Bernardo

5º Heitor

6º Gabriel

7º Pedro

8º Lorenzo

9º Lucas

10º Matheus