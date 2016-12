Férias: inclua o seu animal de estimação no planejamento

Bem Viver! 23/12/2016 | 20h00 Atualizada em

Com a chegada das festas de final de ano e as férias de verão, a maioria das pessoas começa a planejar roteiros: visitas à família, viagem com amigos, praia... Mas além da preocupação com o que levar e para onde ir, quem tem animal de estimação também precisa se preparar para incluir o pet no planejamento. E com antecedência e responsabilidade.



Comportamentos dos cachorros que devem ser controlados para evitar acidentes



Cada caso exige um esforço dos tutores para viabilizar o maior conforto ao bichano. Cães e gatos possuem a personalidade e comportamento bem diferentes, assim como filhotes e animais mais idosos.



Para especialistas, inaplicabilidade das leis e falta de órgãos minimizam problema dos direitos dos animais



As opções são várias. Quem decidir levar o pet junto na viagem precisa ficar atento às leis, cujas regras variam conforme o veículo (carro, ônibus ou avião, por exemplo). Se a viagem for interestadual, é bom ficar atento a outro detalhe: a carteirinha de vacinação, que precisa estar em dia. Além disso, é preciso portar um atestado emitido por médico veterinário que aponte as condições do animal para viagem.



Pet sitter facilita a vida de quem tem animais de estimação



Quem optar em não levar o animalzinho, pode deixá-lo em um pet hotel ou contratar um pet sitter em Santa Maria. Em ambos os casos, é preciso se planejar para escolher as melhores opções. Caso contrário, você pode levar um susto ao retornar das férias ao encontrar seu animal mais magrinho e triste. Isso ocorre porque a maioria dos pets não entende que o tutor vai voltar e acredita que está sendo abandonado.













Quem vai viajar e não pretende levar junto o seu bichinho de estimação precisa pensar no local onde ele ficará hospedado ou mesmo na pessoa que o cuidará. A ambientação com lugares e pessoas estranhas influencia no comportamento do animal, como explica o adestrador Marcelo Ilha.



– Se a pessoa vai deixar o animalzinho em um hotel, a primeira coisa a fazer é visitar o lugar que tem interesse. O ambiente tem de ser limpo, organizado e livre de zoonoses. A socialização também é muito importante, para ele não se sentir perdido ou largado. O ideal é mandar o pet uma ou duas vezes antes de viajar para saber como ele vai se comportar e criar um vínculo com o local e com as pessoas – orienta Marcelo, que há nove anos trabalha com consultoria pet em Santa Maria e estuda Medicina Veterinária.



Em relação aos pet sitters (babás de animais), o mais importante é ter referências, já que você vai entregar a chave da sua casa e o seu animal a ele:













– O tutor precisa pegar indicações com outras pessoas. A ambientação também é importante. Solicite uma ou duas visitas antes de viajar para que ele conheça a rotina do animal e para que o bicho se acostume com o cuidador. Se o cão passeia, leve o pet sitter para passear junto, para mostrar o caminho e para que o cão fique tranquilo e tenha o cuidador como referência – orienta Marcelo.



Durante a viagem, peça relatório das visitas, na chegada e na saída, com envio de fotos para saber que o horário e as atividades estejam sendo cumpridas. Nos dois casos, o aconselhado é deixar um número de emergência (que pode ser o contato de um amigo, vizinho ou familiar) e o telefone de um veterinário de confiança, em caso de imprevistos.



Se o animal fizer uso de medicação controlada, a orientação é redobrada. Certifique-se de que a pessoa saberá administrar os medicamentos.